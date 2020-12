Nel reboot di “Gossip Girl” verrà spiegato cosa è successo a Dan Humphrey (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La serie, negli USA, verrà trasmessa su HBO Max A novembre a New York City sono iniziate le riprese del reboot di “Gossip Girl”. Non un vero e proprio sequel ma un nuovo capitolo con un nuovo cast che però inevitabilmente mantiene un legame con quello che era il nucleo narrativo della prima serie. Leggi anche: Quando sarà disponibile il reboot di “Gossip Girl” Come riporta Teen Vogue USA, il produttore esecutivo Joshua Safran non esclude così un coinvolgimento degli attori che hanno reso la serie un vero e proprio caso. Parleremo di quello che è successo a Dan (Humphrey), quindi potrei dover mandare un messaggio a Penn (l’attore, ndr) e vedere se è davvero disponibile – e poi – vedremo se riusciamo a coinvolgerlo. Sarebbe fantastico. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La serie, negli USA,trasmessa su HBO Max A novembre a New York City sono iniziate le riprese deldi “”. Non un vero e proprio sequel ma un nuovo capitolo con un nuovo cast che però inevitabilmente mantiene un legame con quello che era il nucleo narrativo della prima serie. Leggi anche: Quando sarà disponibile ildi “” Come riporta Teen Vogue USA, il produttore esecutivo Joshua Safran non esclude così un coinvolgimento degli attori che hanno reso la serie un vero e proprio caso. Parleremo di quello che èa Dan (), quindi potrei dover mandare un messaggio a Penn (l’attore, ndr) e vedere se è davvero disponibile – e poi – vedremo se riusciamo a coinvolgerlo. Sarebbe fantastico. ...

