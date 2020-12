Nel 2028 l’economia cinese spiccherà il volo | ecco le vere ragioni del sorpasso sugli Usa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una nuova profezia spaventa il mondo occidentale. Gli analisti del Center for Economics and Business Research (Cebr), una delle più importanti società di consulenza del Regno Unito, non hanno alcun dubbio. Nella Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la prima potenza economica mondiale, addirittura con cinque anni di anticipo rispetto a quanto InsideOver.