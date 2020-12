Nel 2020 il cinema in sala precipita del 71%. Di Zalone il film più visto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle sale cinematografiche italiane nel 2019 gli incassi erano aumentati del 14,35% con un incasso al box office di 635.449.774 euro, le presenze erano salite del 13,55% pari a 97.586.858 spettatori. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle saletografiche italiane nel 2019 gli incassi erano aumentati del 14,35% con un incasso al box office di 635.449.774 euro, le presenze erano salite del 13,55% pari a 97.586.858 spettatori. ...

ZZiliani : Come ogni settimana, per non insabbiare. 'Cara @FIGC, dopodomani finisce il 2020. Puoi per favore farci sapere se n… - ItalyMFA : Il #podcast???#VociDallaFarnesina: un progetto nato nel #2020 per raccontare il lavoro della #Farnesina nel??attraver… - Agenzia_Ansa : Cinquanta giornalisti sono stati uccisi nel 2020 a livello mondiale rispetto ai 53 del 2019: lo ha reso noto Report… - Black_Pink198 : RT @BTSItalia_twt: ??| [INSTAGRAM STORIES] @MAXMusic nel suo highlight del 2020 ha incluso anche Yoongi! #BTS #?? @BTS_twt ?? - stefanorlandini : Nel 2020 la caccia è semplicemente anacronistica. #iostoconflavioinsinna -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Coronavirus, le parole che la pandemia ha reso celebri nel 2020 Il Sole 24 ORE Intervista a Dennis Fabian, responsabile globale Head per sensori e accessori: “I tennisti sono superstiziosi”

Abbiamo fatto due chiacchiere con il responsabile della divisione accessori di Head, che ci ha spiegato perché la diffusione dei sensori non è ancora capillare: ...

Borsa Italiana: Convergenze, eVISO e Planetel debuttano su AIM Italia

(Teleborsa) - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a tre società: Convergenze, multiutility con servizi internet, voce, energia e gas naturale, eVISO, società specializzata nella fornitur ...

Abbiamo fatto due chiacchiere con il responsabile della divisione accessori di Head, che ci ha spiegato perché la diffusione dei sensori non è ancora capillare: ...(Teleborsa) - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a tre società: Convergenze, multiutility con servizi internet, voce, energia e gas naturale, eVISO, società specializzata nella fornitur ...