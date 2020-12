Nba: Portland sorprende i Lakers (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La terza giornata di Nba si è aperta con l’inattesa sconfitta dei campioni in carica dei Los Angeles Lakers ad opera dei Portland Trail Blazers per 107-115.Decisivi i 31 punti di Damian Lillard, e i 28 di Gary Trent jr. Sull’altro versante, non bastono i 23 punti di Anthony Davis e i 29 di Lebron James. Cosa è successo negli altri match? Seconda sconfitta consecutiva per Brooklyn contro Menphis che perde Morant per un infortunio al piede che lo ha costretto ad uscire dal campo sulla sedia a rotelle. Gli esami, però, hanno escluso fratture. Tornando al parquet, match termina 116-111 dopo un overtime grazie al canestro di Brandon Clark a 41? dalla fine. Nikola Jovic regala la vittoria ai Denver Nuggets contro Houston(124-111) con 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist. Ai Rockets non basta James Harden autore di 34 punti, 6 rimbalzi e 8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La terza giornata di Nba si è aperta con l’inattesa sconfitta dei campioni in carica dei Los Angelesad opera deiTrail Blazers per 107-115.Decisivi i 31 punti di Damian Lillard, e i 28 di Gary Trent jr. Sull’altro versante, non bastono i 23 punti di Anthony Davis e i 29 di Lebron James. Cosa è successo negli altri match? Seconda sconfitta consecutiva per Brooklyn contro Menphis che perde Morant per un infortunio al piede che lo ha costretto ad uscire dal campo sulla sedia a rotelle. Gli esami, però, hanno escluso fratture. Tornando al parquet, match termina 116-111 dopo un overtime grazie al canestro di Brandon Clark a 41? dalla fine. Nikola Jovic regala la vittoria ai Denver Nuggets contro Houston(124-111) con 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist. Ai Rockets non basta James Harden autore di 34 punti, 6 rimbalzi e 8 ...

