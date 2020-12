Naufragio granata in Brianza | il Monza ne rifila tre alla Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasoccombe ain 45’. Risultato che si chiude già nella prima frazione di gioco con il 2-0 grazie ad un gol lampo dell’esordiente Balotelli e nel finale Barillà. Super Mario tiene in apprensione la difesa campana e apre gli spazi per Boateng e Mota che impegnano più volte Belec che tiene viva la. I granata sfiorano il gol con Anderson che sciupa e poi con Di Tacchio e Tutino. Ma troppa la differenza di valori in campo. Nella ripresa non cambia il refrain, i padroni di casa controllano il risultato e nel finale trovano il tris con Armellino.3-0(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci (16? st Paletta), Bettella, Carlos Augusto; Frattesi (41? st Armellino), Barberis, Barillà; Boateng (32? st D’Errico), Balotelli (16? st Maric), Mota ...