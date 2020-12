Napoli, si ferma un altro difensore: palestra per Demme, continuano le terapie per Koulibaly (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Allenamento pomeridiano per il Napoli che al Training Center si prepara per la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione tra palestra e campo. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello e lavoro tecnico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Allenamento pomeridiano per ilche al Training Center si prepara per la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione trae campo. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello e lavoro tecnico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato inha fatto terapia e poi lavoro inseguendo la tabella personalizzata.per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

