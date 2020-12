Napoli, il sindaco De Magistris prova i nuovi treni della Metro (FOTO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Procede anche durante il periodo delle festività natalizie il collaudo dei nuovi convogli della Metropolitana Linea 1 di Napoli. Ieri sera alle prove dei nuovi mezzi ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Percorrendo, insieme ai lavoratori, la tratta Piscinola – Municipio. L’obbiettivo, ha fatto sapere il sindaco, è quello di integrare i nuovi convogli entro febbraio 2021. Le FOTO pubblicate sui social dal sindaco di Napoli: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Procede anche durante il periodo delle festività natalizie il collaudo deiconvoglipolitana Linea 1 di. Ieri sera alle prove deimezzi ha preso parte anche ildi, Luigi De. Percorrendo, insieme ai lavoratori, la tratta Piscinola – Municipio. L’obbiettivo, ha fatto sapere il, è quello di integrare iconvogli entro febbraio 2021. Lepubblicate sui social daldi: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

