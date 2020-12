Nainggolan: “Sto bene, ho letto tante cose false. Voglio far parlare il campo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radja Nainggolan ha commentato il suo ritorno al Cagliari ai microfoni dei giornalisti presenti al momento del suo arrivo nel capoluogo sardo: "Sto bene sia fisicamente che mentalmente, ho voglia di far parlare il campo. Fino ad oggi ho letto solo cose assurde, ora ho voglia di divertirmi. Di Francesco? Con lui nessun problema, mi voleva già in estate. Cosa manca al Cagliari? La squadra è forte ma serve un po' di continuità, Voglio mettere a disposizione la mia esperienza".caption id="attachment 1072665" align="alignnone" width="3000" Nainggolan (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjaha commentato il suo ritorno al Cagliari ai microfoni dei giornalisti presenti al momento del suo arrivo nel capoluogo sardo: "Stosia fisicamente che mentalmente, ho voglia di faril. Fino ad oggi hosoloassurde, ora ho voglia di divertirmi. Di Francesco? Con lui nessun problema, mi voleva già in estate. Cosa manca al Cagliari? La squadra è forte ma serve un po' di continuità,mettere a disposizione la mia esperienza".caption id="attachment 1072665" align="alignnone" width="3000"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Pall_Gonfiato : Nainggolan: 'Lette tante cose assurde, sto bene. Ora voglio far parlare il campo' - ItaSportPress : Nainggolan: 'Sto bene, ho letto tante cose false. Ho voglia di fare parlare il campo' - - camusastillejo : @masolinismo sempre nainggolan la notte di capodanno: “ao sto mbriago frascico porcoddì” - strongz : @antoruotolo Dai su Nainggolan non può esserci discussione. È venuto a Milano senza un mezzo stimolo e ha fatto di… - poer104 : Non sto a pensare che #Spalletti sia stato tradito dalla 'tartaruga' . Penso solo che a volte a determinati giocato… -