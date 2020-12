(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjaha commentato il suo ritorno al Cagliari ai microfoni dei giornalisti presenti al momento del suo arrivo nel capoluogo sardo: "Stosia fisicamente che mentalmente, hodi faril. Fino ad oggi hosoloassurde, ora hodi divertirmi. Di Francesco? Con lui nessun problema, mi voleva già in estate. Cosa manca al Cagliari? La squadra è forte ma serve un po' di continuità, voglio mettere a disposizione la mia esperienza".caption id="attachment 1072665" align="alignnone" width="3000"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Nainggolan: 'Sto bene, ho letto tante cose false. Ho voglia di fare parlare il campo' - - GioRoma94 : RT @RealHumanBean_7: 'Sono un ragazzo con la testa sulle spalle' Scopa con la ragazza, presumibilmente senza protezioni visto che l'ha mes… - RealHumanBean_7 : 'Sono un ragazzo con la testa sulle spalle' Scopa con la ragazza, presumibilmente senza protezioni visto che l'ha… - camusastillejo : @masolinismo sempre nainggolan la notte di capodanno: “ao sto mbriago frascico porcoddì” - strongz : @antoruotolo Dai su Nainggolan non può esserci discussione. È venuto a Milano senza un mezzo stimolo e ha fatto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Sto

Radja Nainggolan, appena arrivato all'aeroporto di Cagliari, ha subito parole molto negative per la sua prima parte di stagione all'Inter.Cruciale per la trattativa è stato l’infortunio al crociato di Marko Rog. I nerazzurri pagheranno parte dell'ingaggio del centrocampista fino al termine della stagione e non ve ...