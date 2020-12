Nainggolan e Inter, storia di un amore (costoso) mai nato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scaricato come un pacco, nemmeno pregiato. Via in prestito gratuito, pur di risparmiare almeno parte dell'ingaggio pesante strappato al momento della firma nell'estate 2018, quella dello sbarco di Radja Nainggolan sul pianeta Inter. Voluto, preteso, da Luciano Spalletti che lo aveva già allenato alla Roma, poi messo all'indice per la scarsa condizione e qualche distrazione di troppo ("Gli vogliamo bene, è un ragazzo sensibile a volte però è attratto da altre cose e se metti troppe cose davanti al calcio non vinci. Lui ne ha 3 o 4 di cose che mette davanti al calcio..." arrivò a dire pochi mesi dopo averlo avuto ad Appiano Gentile), infine iscritto nella lista degli indesiderabili insieme a Icardi e Perisic. La storia di Nainggolan e dell'Inter, storia di un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scaricato come un pacco, nemmeno pregiato. Via in prestito gratuito, pur di risparmiare almeno parte dell'ingaggio pesante strappato al momento della firma nell'estate 2018, quella dello sbarco di Radjasul pianeta. Voluto, preteso, da Luciano Spalletti che lo aveva già allealla Roma, poi messo all'indice per la scarsa condizione e qualche distrazione di troppo ("Gli vogliamo bene, è un ragazzo sensibile a volte però è attratto da altre cose e se metti troppe cose davanti al calcio non vinci. Lui ne ha 3 o 4 di cose che mette davanti al calcio..." arrivò a dire pochi mesi dopo averlo avuto ad Appiano Gentile), infine iscritto nella lista degli indesiderabili insieme a Icardi e Perisic. Ladie dell'di un ...

