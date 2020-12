Muti: "Nella Vienna deserta suoniamo per la speranza" - (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piera Anna Franini Invece Daniel Harding dirige alla Fenice di Venezia l'orchestra con il coro e il soprano Feola «Vienna è deserta. In hotel, sono l'unico ospite. È come essere in un film dell'orrore» confessa Riccardo Muti, in questi giorni in Austria dove sono in corso le prove per il Concerto di Capodanno: il suo sesto. È l'evento del primo gennaio (in differita su Rai2 alle ore 13.30) alla testa dei Wiener Philharmoniker, Nella Sala d'Oro, di nome e di fatto, del Musikverein. Evento seguito da oltre 50 milioni di persone da 92 Paesi di cinque continenti. Segue il sigillo di un'incisione live per Sony. Un fenomeno dal forte impatto mediatico, ritorno finanziario e d'immagine, in tv dal 1959. Wiener, dunque, maestri anche nel conciliare le ragioni dell'arte con quelle del botteghino, leggasi: diritti ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piera Anna Franini Invece Daniel Harding dirige alla Fenice di Venezia l'orchestra con il coro e il soprano Feola «. In hotel, sono l'unico ospite. È come essere in un film dell'orrore» confessa Riccardo, in questi giorni in Austria dove sono in corso le prove per il Concerto di Capodanno: il suo sesto. È l'evento del primo gennaio (in differita su Rai2 alle ore 13.30) alla testa dei Wiener Philharmoniker,Sala d'Oro, di nome e di fatto, del Musikverein. Evento seguito da oltre 50 milioni di persone da 92 Paesi di cinque continenti. Segue il sigillo di un'incisione live per Sony. Un fenomeno dal forte impatto mediatico, ritorno finanziario e d'immagine, in tv dal 1959. Wiener, dunque, maestri anche nel conciliare le ragioni dell'arte con quelle del botteghino, leggasi: diritti ...

fookinglosah23 : RT @24McCartney: SE FRANCESCO OPPINI È DISPONIBILE PER ENTRARE NELLA CASA PER CAPODANNO ALFONSO LO FA ENTRARE E GLI ALTRI MUTI https://t.co… - Antonio39148566 : RT @CastellinoLuigi: Quando Salvini minacciava di fare cadere il governo,nessuno dei suoi sui social lo rimproverava ,pur sapendo che facev… - kiarafaz1 : “Cosa ti mancava nella casa?” “le finestre, la Juve e passare del tempo da solo” E gli affetti MUTI - Reberebby215 : RT @24McCartney: SE FRANCESCO OPPINI È DISPONIBILE PER ENTRARE NELLA CASA PER CAPODANNO ALFONSO LO FA ENTRARE E GLI ALTRI MUTI https://t.co… - Ileniad_ : RT @24McCartney: SE FRANCESCO OPPINI È DISPONIBILE PER ENTRARE NELLA CASA PER CAPODANNO ALFONSO LO FA ENTRARE E GLI ALTRI MUTI https://t.co… -