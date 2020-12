MotoGP, Fausto Gresini ricoverato per Coronavirus: peggiorate le sue condizioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Destano grande preoccupazione nel mondo della MotoGP le condizioni di salute di Fausto Gresini, ricoverato all’ospedale di Imola dopo un suo peggioramento in seguito alla positività al Covid-19. L’ex pilota e proprietario del team che porta il suo nome aveva scoperto di aver contratto il Coronavirus a ridosso del Natale, ma un progressivo affaticamento ha causato il suo ricovero in ospedale dove adesso i medici stanno monitorando le sue condizioni già dal 26 dicembre. La speranza è quella che presto le condizioni di Gresini possano migliorare al punto da poter essere dimesso. Il Team Gresini inoltre durante la prima fase dell’emergenza Coronavirus si era esposto in prima linea donando un ventilatore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Destano grande preoccupazione nel mondo dellaledi salute diall’ospedale di Imola dopo un suo peggioramento in seguito alla positività al Covid-19. L’ex pilota e proprietario del team che porta il suo nome aveva scoperto di aver contratto ila ridosso del Natale, ma un progressivo affaticamento ha causato il suo ricovero in ospedale dove adesso i medici stanno monitorando le suegià dal 26 dicembre. La speranza è quella che presto ledipossano migliorare al punto da poter essere dimesso. Il Teaminoltre durante la prima fase dell’emergenzasi era esposto in prima linea donando un ventilatore ...

SkySportMotoGP : MotoGP, Fausto Gresini ricoverato per Covid-19 - JunaidSamodien_ : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Fausto Gresini ricoverato in ospedale per COVID-19???? - Motorsport_IT : #MotoGP | Fausto Gresini ricoverato in ospedale per COVID-19???? - sportface2016 : #MotoGP Preoccupazione per le condizioni di salute di Fausto #Gresini - FormulaPassion : #MotoGP | Fausto #Gresini ricoverato per #COVID19 -