MotoGP, Carmelo Ezpeleta non concede deroghe per il Mondiale 2021: no alla terza Honda! Dovizioso non ci sarà (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Marc Marquez e quel braccio che non smette di far male. Dopo quella caduta nella prima gara del Mondiale di MotoGP a Jerez de la Frontera il 19 luglio, ci sono state tre operazioni per cercare di trovare una soluzione: curare in maniera definitiva una frattura all'omero che nei due interventi precedenti non si era ricomposta nella sua totalità. Una situazione difficile per l'asso nativo di Cervera, resa tale non solo per i lunghi tempi di recupero. Dopo la terza operazione menzionata, infatti, l'iberico è stato costretto a prolungare la sua degenza presso l'ospedale Internazionale Ruber di Madrid. Come confermato dalla Honda, la presenza di una precedente infezione nella frattura obbligherà Marquez a sottoporsi a un trattamento antibiotico specifico. Questo porta a un prolungamento del periodo di stop. E dunque Marc ci ...

