Morto William Link, il "padre" del Tenente Colombo aveva 87 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è spento a 87 anni William Link, famosissimo per aver dato vita a molte serie televisive di grande successo. La morte lo ha colto nella sua casa a Los Angeles in America. Nel 1995 era stato inserito Television Academy Hall of Fame: con lui se ne va un pezzo di storia della tv.

