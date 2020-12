Morto Massimo Carletti, il famoso costruttore era malato da un mese (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ Morto Massimo Carletti, il costruttore di Montesilvano era risultato positivo al Coronavirus un mese fa. Incredulità e rabbia per il suo addio. La città di Montesilvano sta piangendo Massimo Carletti, che per anni è stato tra i principali costruttori. L’uomo aveva compiuto 77 anni da poco, lo scorso 10 dicembre. Massimo Carletti è Morto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’, ildi Montesilvano era risultato positivo al Coronavirus unfa. Incredulità e rabbia per il suo addio. La città di Montesilvano sta piangendo, che per anni è stato tra i principali costruttori. L’uomo aveva compiuto 77 anni da poco, lo scorso 10 dicembre.L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

