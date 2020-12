Morto l’ex bambino più pesante del mondo: aveva 21 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Entrato nel Guinness dei primati nel 2003, e faceva il lottatore di sumo. Il lottatore di sumo russo Dzhambulat Khatokhov, entrato nel Guinness dei primati come il bambino più pesante del mondo nel 2003, è Morto all’età di 21 anni. Lo rendono noto le autorità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Entrato nel Guinness dei primati nel 2003, e faceva il lottatore di sumo. Il lottatore di sumo russo Dzhambulat Khatokhov, entrato nel Guinness dei primati come ilpiùdelnel 2003, èall’età di 21. Lo rendono noto le autorità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

