Morto Corrado Olmi | addio al grande attore che lavorò con Totò | Dario Fo e Vittorio Gassmann

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Èa 94 anniprotagonista per oltre mezzo secolo tra tv, cinema e teatro. Era ricoverato in ospedale a Roma per una patologia aggravata dal Covid. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (Ancona). E proprio nella città marchigianaera nato il 24 ottobre 1926. “Siamo in lutto per la scomparsa di, tra i volti più amati del cinema e del teatro italiano“, ha scritto la Fondazione in un comunicato.aveva mosso i primi passi nelle filodrammatiche della sua città natale sullo stesso palcoscenico del Teatro Pergolesi, da cui prese il volo Valeria Moriconi. Ed assieme a Valeria e al marito dell’attrice, Aldo Moriconi,aveva ...