Morte di Gudeta, confessa un suo dipendente. Movente? Uno stipendio non pagato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gerry Freda Il presunto assassino di Gudeta è un pastore ghanese impiegato presso l'azienda della vittima ed egli avrebbe ammesso la propria colpevolezza Sembra sia arrivata la svolta nelle indagini sulla Morte di Agitu Gudeta, la rifugiata etiope di 42 anni di età diventata simbolo di integrazione per il successo della sua azienda agricola biologica Capra Felice. La donna era stata trovata morta ieri sera nella propria camera da letto, apparentemente assassinata, e i carabinieri avrebbero finalmente trovato l'assassino. I militari hanno infatti fermato, quale sospettato dell'omicidio, un dipendente della vittima e lo stesso avrebbe ammesso stanotte la sua colpevolezza. Agitu Gudeta, nata ad Addis Abeba nel 1978, aveva studiato sociologia all'Università di Trento ed era in seguito ...

