Morte Agito Ideo Gudeta | arrestato un dipendente dell’azienda | ha confessato

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’assassino di Agituè un ghanese di 32 anni. L’uomo hanella notte durante l’interrogatorio davanti a carabinieri e al magistrato. L’omicida è un pastore, collaboratore nell’azienda agricola biologica ‘La Capra Felice’ della, che ha motivato il delitto con uno stipendio non corrisposto. Il corpo senza vita della donna, 42 anni originaria di Addis Abeba, simbolo dell’integrazione, ambientalista, è stato ritrovato ieri pomeriggio nella camera da letto della sua abitazione a Maso Villalta a Frassilongo in Valle dei Mocheni tra le montagne del Trentino. Soprannominata la “Regina delle capre felici”, la 42enne originaria dell’Etiopia era stata trovata senza vita nel suo appartamento situato a Frassilongo, in Val dei Mocheni, nella serata di martedì 29 dicembre.