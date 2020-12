Moratti: "Inter favorita, ma Milan sorprendente. Conte bene solo se vince" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato di Conte e dei nerazzurri nella sua Intervista. Leggi su 90min (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Massimo, ex presidente dell', ha parlato die dei nerazzurri nella suavista.

Enrico8_7 : Purtroppo o per fortuna Suning gestisce e gestirà l'Inter esattamente come le sue altre x attività industriali. Dop… - ilgiornale : In esclusiva per - macho_morandi : Lo stesso amico che mi ha detto do moratti, mi ha detto che il prossimo portiere dell’inter sara’ Silvestri - zazoomblog : Inter Moratti a tutto tondo “L’eliminazione dalla Champions brucia ancora” - #Inter #Moratti #tutto #tondo - Melos801 : @FFunesto @marifcinter Suning sta facendo quello che da sempre si chiedeva a Moratti, far crescere l Inter in termi… -