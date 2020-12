Monza-show | la Salernitana si arrende | al Brianteo finisce 3-0

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si ferma alladi Castori, piegata 3-0 dalle reti di Balotelli, Barillà e Armellino. Gara sbloccata proprio dall’ex centravanti del Milan, all’esordio stagionale, bravo a infilare Belec con il piattone da due passi dopo soli quattro minuti. Sull’uno a zero Anderson avrebbe la ghiotta occasione del pareggio ma la fallisce clamorosamente graziando Di Gregorio. Il raddoppio brianzolo si fa attendere ma arriva al 45?, dopo almeno due ottime parate di Belec. Azione spettacolare della squadra di Brocchi, rifinita da un tacco di Boateng e capitalizzata da Barillà che manda i suoi all’intervallo forti di un vantaggio rassicurante. Nel secondo tempo i tentativi di reazione dei granata sono fin troppo sterili per causare problemi alla squadra di casa che riesce a calare il tris in ...