Monza-Salernitana, è il momento di Balotelli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ormai è consuetudine: alla vigilia di Capodanno non può mancare la Serie B. Oggi pomeriggio si gioca il big match Monza–Salernitana. I campani, forti del loro primo posto, sfidano il Monza, che pian piano sta risalendo la china. Ecco le ultime sulle probabili formazioni e dove vederla. Monza, scocca l'ora di Balotelli Sono passati solo tre giorni dalla vittoria contro la Cremonese, ma il Monza è già pronto a tornare in campo. La squadra di Brocchi sta crescendo sempre di più, facendo uscire finalmente i valori di una squadra che sulla carta è fortissima. La vittoria contro la Cremonese, la quarta in cinque partite è l'emblema di ciò. Inoltre, Brocchi sta preparando una vera e propria sorpresa per la Salernitana di Castori. Infatti, sicuramente scoccherà ...

