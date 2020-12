Monza-Salernitana 3-0: la capolista cade al Brianteo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il big match della sedicesima giornata della Serie B, Monza-Salernitana, ha visto la netta e pesante sconfitta della capolista che si è dovuta arrendere alla maggiore superiorità tecnica dei brianzoli, ora distanti soltanto due punti dalla vetta della classifica. Di Balotelli, Barilla’ e Armellino le reti che hanno determinato il risultato. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori conferma per in toto l’undici visto a Venezia. Dunque, 3-5-2 con Belec tra i pali, Aya, Gyomber e Mantovani a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo, Di Tacchio viene affiancato da Anderson e Schiavone, con Casasola a destra e Lopez a sinistra. In avanti, Djuric e Tutino Brocchi deve fare a meno di diversi elementi, ma recupera Boateng e lancia dal primo minuto Balotelli. 4-3-3 con Di Gregorio in porta, difesa con Donati, Bellusci, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il big match della sedicesima giornata della Serie B,, ha visto la netta e pesante sconfitta dellache si è dovuta arrendere alla maggiore superiorità tecnica dei brianzoli, ora distanti soltanto due punti dalla vetta della classifica. Di Balotelli, Barilla’ e Armellino le reti che hanno determinato il risultato. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori conferma per in toto l’undici visto a Venezia. Dunque, 3-5-2 con Belec tra i pali, Aya, Gyomber e Mantovani a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo, Di Tacchio viene affiancato da Anderson e Schiavone, con Casasola a destra e Lopez a sinistra. In avanti, Djuric e Tutino Brocchi deve fare a meno di diversi elementi, ma recupera Boateng e lancia dal primo minuto Balotelli. 4-3-3 con Di Gregorio in porta, difesa con Donati, Bellusci, ...

