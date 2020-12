Monza-Salernitana 0-0 | Diretta live | Cronaca del match

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è il bigdella giornata numero 16 del campionato di Serie B. Si sfidano la capolista e i terzi in classifica, in unche premette spettacolo. Il… L'articolo0-0delproviene da Meteoweek.com.

jason05_ : RT @gippu1: Lo strampalato 2020 di @FinallyMario #Balotelli si apre e si chiude facendo gol a una squadra di proprietà di Claudio Lotito (B… - MarcoReNer_azz : Gol di Balotelli dopo 5 minuti all’esordio col Monza in Serie B contro la Salernitana???? - UbriacoACM : RT @gippu1: Lo strampalato 2020 di @FinallyMario #Balotelli si apre e si chiude facendo gol a una squadra di proprietà di Claudio Lotito (B… - salda__ : RT @gippu1: Lo strampalato 2020 di @FinallyMario #Balotelli si apre e si chiude facendo gol a una squadra di proprietà di Claudio Lotito (B… - gippu1 : Lo strampalato 2020 di @FinallyMario #Balotelli si apre e si chiude facendo gol a una squadra di proprietà di Claud… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Salernitana

Mario Balotelli è tornato. L'attaccante classe 1990 parte dal 1' nel big match della giornata di Serie B tra Monza e Salernitana (fischio d'inizio alle 16). SuperMario è stato scelto dal tecnico della ...MILANO, 30 DIC - Dopo 296 giorni, Mario Balotelli torna in campo in una partita ufficiale. L'attaccante classe 1990 partirà titolare nella sfida del suo Monza contro la Salernitana, capolista in Serie ...