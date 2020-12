Monza | Berlusconi esulta | “Che gioia veder giocare la mia squadra”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Sono molto contento per il gioco del mio. Cheche mi dà…“. Durante il corso di un incontro su Zoom insieme ai vertici di Forza Italia, il presidente delSilvio, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, avrebbe esaltato il gioco della sua. Un commento che fortifica l’entusiasmo attorno al, fresco della vittoria per 3-0 sulla Salernitana con la rete di Mario Balotelli al debutto in Serie B. SportFace.

Bastano 4 minuti a Balotelli per mettere la firma e trasformarsi in SuperMario, portando avanti la squadra di Berlusconi. La reazione della Salernitana arriva al 25’, quando Anderson, sbaglia un gol c ...Supermario ci mette solo quattro minuti per andare in gol con i lombardi, che ora vanno all'assalto delle due capolista ...