Monopattini, in 7 mesi 246 incidenti con feriti a Milano: la regione 'denuncia' tutto al ministero (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Troppi incidenti. Troppi feriti. Poca sicurezza. regione Lombardia, per bocca dell'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato - che siede anche in consiglio comunale - torna a puntare il dito contro ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Troppi. Troppi. Poca sicurezza.Lombardia, per bocca dell'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato - che siede anche in consiglio comunale - torna a puntare il dito contro ...

BnB_Ferroviere : Monopattini elettrici, 246 incidenti a Milano in soli sei mesi ?? Via @fanpage ?? - PLANETHOTEL_NET : @AlessandroPonz4 Oggi e per i prossimi mesi abbiamo un solo problema: VACCINI VACCINI VACCINI e poi VACCINI Pensa… - eventiatmilano : Monopattini elettrici, 246 incidenti a Milano in soli sei mesi ?? Via @fanpage ?? - TemaMarco60 : Monopattini, in 7 mesi 246 incidenti con feriti a Milano: la regione 'denuncia' tutto al ministero - Francesco__78 : L'ideona dei monopattini. Solo un idiota avrebbe potuto partorirla. -