MIT | istituita la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere

mitgov : Infrastrutture: istituita Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture… -

Ultime Notizie dalla rete : MIT istituita

Il Messaggero

Presidente Caterina Cittadino, 15 componenti in rappresentanza di ministeri, regioni, comuni e province. La commissione resta in carica cinque anni ...La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha istituito per la prima volta presso il MIT la Commissione nazionale per ...