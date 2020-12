Misure anti Covid, Ricciardi: “Andranno avanti per tutto il 2021” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le Misure anti Covid Andranno avanti per tutto il corso del 2021. Lo ha affermato il consigliere Walter Ricciardi all’Ansa Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech è finalmente realtà, ma guai ad abbassare la guardia. Il messaggio veicolati dai vari organi governativi è chiaro: l’emergenza non è ancora scampata e ci aspettano altri mesi duri. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Leavperil corso del. Lo ha affermato il consigliere Walterall’Ansa Il vaccinodi Pfizer/BioNTech è finalmente realtà, ma guai ad abbassare la guardia. Il messaggio veicolati dai vari organi governativi è chiaro: l’emergenza non è ancora scampata e ci aspettano altri mesi duri. L'articolo proviene da Inews.it.

GiocoNews_it : Svizzera, Consiglio federale: 'Per ora misure anti Covid restano così' #casinò - Vinc1955 : RT @AbiliProteggere: Aggiornate le FAQ sulle misure a favore delle persone con disabilità Tra le domande anche relativo al vaccino anti CO… - El_Presid3nt : @PilotaPodcast Giusto una precisazione: tra i motivi per cancellare Glow c’è anche il fatto che per ovvi motivi è u… - EarendilElessar : @LaStampa si, certo, le misure anti covid. L'UNICA misura in comune col virus che ha funzionato: l'uso della mascherina. - coldiretti : RT @RaiNews: Il calo, rispetto allo scorso anno, dovuto anche alle restrizioni imposte dalle misure anti #coronavirus con la chiusura forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Misure anti Covid: ancora incertezze sulle riaperture dopo le feste - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Da bene della mafia a info-point dei Beni culturali della Regione

PALERMO – Un bene confiscato alla mafia che si trova a Palermo, in piazza Giovanni Amendola, da oggi sarà il front-office del dipartimento regionale dei Beni culturali e dellid ...

Covid, Ricciardi: "Misure restrittive restano per tutto il 2021"

L'inizio della campagna vaccinale anti-Covid "non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distan ...

PALERMO – Un bene confiscato alla mafia che si trova a Palermo, in piazza Giovanni Amendola, da oggi sarà il front-office del dipartimento regionale dei Beni culturali e dellid ...L'inizio della campagna vaccinale anti-Covid "non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distan ...