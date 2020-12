"Mio figlio di 4 anni senza regalo delle maestre perché 'cattivo'. Non vuole tornare all'asilo" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ stato l’unico alunno dell’asilo a non ricevere il regalo di Natale dalle maestre perché era stato “cattivo”, ora Giovanni, 4 anni appena compiuti, non vuole più tornare all’asilo e chiede alla madre se è vero che Babbo Natale ce l’abbia con lui. L’episodio è avvenuto in Versilia e la madre del piccolo ha raccontato al Corriere della sera la reazione del figlio. “Pensavo a un fraintendimento e ho chiamato la scuola convinta che magari il suo dono fosse stato smarrito — dice ancora scossa — . E invece no, è tutto vero, sono rabbrividita e la vigilia di Natale ho raccontato la storia sui social e poi sulla chat della scuola che però l’ha bloccata. Mio figlio adesso non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ stato l’unico alunno dell’a non ricevere ildi Natale dalleera stato “”, ora Giov, 4appena compiuti, nonpiùall’e chiede alla madre se è vero che Babbo Natale ce l’abbia con lui. L’episodio è avvenuto in Versilia e la madre del piccolo ha raccontato al Corriere della sera la reazione del. “Pensavo a un fraintendimento e ho chiamato la scuola convinta che magari il suo dono fosse stato smarrito — dice ancora scossa — . E invece no, è tutto vero, sono rabbrividita e la vigilia di Natale ho raccontato la storia sui social e poi sulla chat della scuola che però l’ha bloccata. Mioadesso non ...

