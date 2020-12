Ministero del Lavoro, autorizzata la Cigs per i lavoratori di Blutec (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il proseguimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori di Blutec, in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021?. È quanto fa sapere il Ministero del Lavoro sottolineando l’impegno assunto dal Dicastero del ministro Nunzia Catalfo che ha seguito, fin dalle sue origini, la vicenda della Blutec. Il trattamento – spiega il Ministero in una nota – avrà ad oggetto il personale assegnato all’unità produttiva di Termini Imerese e sarà corrisposto direttamente dall’Inps. Il Decreto consente che il trattamento di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali deldele delle Politiche Sociali è stato autorizzato il proseguimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per idi, in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021?. È quanto fa sapere ildelsottolineando l’impegno assunto dal Dicastero del ministro Nunzia Catalfo che ha seguito, fin dalle sue origini, la vicenda della. Il trattamento – spiega ilin una nota – avrà ad oggetto il personale assegnato all’unità produttiva di Termini Imerese e sarà corrisposto direttamente dall’Inps. Il Decreto consente che il trattamento di ...

(Teleborsa) - Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il ...

Divieti di circolazione dei mezzi pesanti 2021: firmato il decreto da parte della Ministra De Micheli

Con decreto ministeriale n.585 del 21 dicembre 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) è stato reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il calendario dei divieti di circolazi ...

(Teleborsa) - Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il proseguimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori di Blutec. Con decreto ministeriale n.585 del 21 dicembre 2020 è stato reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti.