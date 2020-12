Milly Carlucci non conferma Mariotto a Il Cantante Mascherato | ecco chi potrebbe prendere il posto

Leggi su biccy

(Di giovedì 31 dicembre 2020)durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha più volte battibeccato con Guillermo, che mai come quest’anno ha trasformato la gara di ballo in un vero e proprioShow. Fra commenti imbarazzanti su Elisa Isoardi ed uscite volgari sul peso di Rossella Erra,ha rischiato più volte di far perdere la pazienza alla conduttrice. Per questo motivo non mi stupisce la notizia battuta da Dagospia che vedrebbe la non-rifra i giurati de Ilproprio dello stilista. “Dopo la pioggia di critiche a Ballando con le stelle Guillermoè stato “bocciato” dache lo ha escluso dalla giuria de Il...