Milano | in anno Covid 1 650 matrimoni e 9mila nati | Leonardo e Sofia nomi più scelti

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Nell'anno segnato dalla crisi pandemica da Covid-19, Milano ha accolto circa 9mila nuovi cittadini milanesi nati tra il 1 gennaio e il 29 dicembre. Leonardo e Sofia sono i nomi più scelti per maschi e femmine, sia tra coppie italiane che straniere, e per ognuno di loro sarà piantato un albero in città. Nonostante il fermo assoluto delle cerimonie stabilito dal Governo tra l'8 marzo e il 7 maggio e la ripresa delle celebrazioni in forma contingentata (solo gli sposi, due testimoni e l'officiante), sono 1.650 le coppie che si sono unite tra matrimoni civili (1.257), religiosi (281) e unioni civili (112). Di queste, più del 70% è rappresentato da coppie italiane, il 20% ...

