Milano | divelta la targa dedicata a Peppino Impastato | il video del blitz di tre uomini incappucciati

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, tre persone incappucciate hanno divelto e portato via ladel circolo di Rifondazione comunista, in zona Lambrate, a. I tre, non ancora identificati, sono stati ripresi col cellulare da un passante. “Crediamo che l’atto vandalico abbia un significato politico chiaro – ha detto il segretario Matteo Prencipe – perché va a toccare uno dei simboli dei valori antifascisti e della lotta sociale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.