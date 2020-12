Milano, 246 incidenti in monopattino in 6 mesi. Assessore regionale alla Sicurezza: 'Esperienza disastrosa' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Sono 246 da giugno a oggi a Milano gli incidenti in monopattino per i quali il 118 è dovuto intervenire, un costo alla politica green della Giunta sicuramente troppo alto': a rendere noto il dato è l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Sono 246 da giugno a oggi agliinper i quali il 118 è dovuto intervenire, un costopolitica green della Giunta sicuramente troppo alto': a rendere noto il dato è l'...

