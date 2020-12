Milan, il mercato di gennaio per lo scudetto, come il 2011 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) come confermato anche da Gazidis a Gazzetta: 'Le scelte devono essere coerenti. Occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo' LEGGI ANCHE Tonali flop? Per recuperarlo la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020)confermato anche da Gazidis a Gazzetta: 'Le scelte devono essere coerenti. Occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo' LEGGI ANCHE Tonali flop? Per recuperarlo la ...

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - amino822 : RT @MilanInter241: #Krunic verso la permanenza al #Milan sino al termine di questa stagione. Niente scambi di cartellino o cessione in ques… - MilanInter241 : #Krunic verso la permanenza al #Milan sino al termine di questa stagione. Niente scambi di cartellino o cessione in… - volpa85 : @Silvanovolpagni @MetFesta il tanto vituperato milan quanto ha messo sul mercato come liquidità da proprietà in pro… - blatantblunt9 : RT @robbstank11: Quindi oggi impariamo che senza un mercato importante a gennaio non si puo' contendere lo scudetto al Milan di Kessiè e Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan mercato Milan, Conti può partire: due club hanno chiesto informazioni, il punto Calciomercato.com Svolta Krunic, la scelta del Milan

Il Milan ha deciso di non privarsi di Rade Krunic. Il centrocampista, che ha alimentato vari rumors di mercato, non si muoverà ...

Corsport - Paradosso Ramsey, vale…"

In Italia, Milan, Inter e Juventus guarderebbero con attenzione agli scenari su Rudiger, anche se, come riporta il portale Todofichajes.com, i bianconeri sarebbero la squadra che osserva più da vicino ...

Il Milan ha deciso di non privarsi di Rade Krunic. Il centrocampista, che ha alimentato vari rumors di mercato, non si muoverà ...In Italia, Milan, Inter e Juventus guarderebbero con attenzione agli scenari su Rudiger, anche se, come riporta il portale Todofichajes.com, i bianconeri sarebbero la squadra che osserva più da vicino ...