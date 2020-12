Milan | Greatti | “La Stella Rossa può battere i rossoneri | sono ottimista”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Paolo, osservatore dellache ha operato anche in Serie A, ha parlato del match di Europa League con ilPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Greatti: 'La #StellaRossa può battere i rossoneri, sono ottimista' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Greatti: 'La Stella Rossa può battere il Milan. Occhio a Radulovic e Nikolic' - sportli26181512 : Greatti: 'La Stella Rossa può battere il Milan. Occhio a Radulovic e Nikolic': 'Il passaggio del turno per il Milan… - sportli26181512 : Greatti: 'Mi sbilancio, la Stella Rossa può passare il turno col Milan': Paolo Greatti, osservatore esperto di calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Greatti

Pianeta Milan

Nuova puntata del TMW News con tanti ospiti e tanti temi affrontati. Oggi voliamo nei balcani con Paolo Greatti, osservatore per la Crvena Zvezda che.Paolo Greatti, ex osservatore di squadre italiane e oggi alla Stella Rossa, convinto che il Milan possa essere eliminato dai serbi in Europa.