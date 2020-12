Mick Jagger in Italia per trascorrere le feste natalizie

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)inperle vacanze. Il leader dei Rolling Stones sta continuando a godere delle bellezze della Sicilia dopo molti mesi di permanenza, che erano stati testimoniati anche dalla pubblicazione di alcune immagini che lo ritraevano al ristorante, prima che le restrizioni anti-Covid determinassero una nuova chiusura dei locali. La sua presenza in terra siciliana è stata anche riportata dell’edizione locale di Repubblica, con il messaggio di auguri che compare nella didascalia della sua foto tra i cactus, nella quale è immortalato con un outfit in perfetto tema natalizio. Sembra chesia stato ospite della tenuta dei Marchesi di San Giuliano, a Villasmundo. Nei mesi scorsi, come già indicato, l’artista è stato ...

TruppenStrunz : @stanzaselvaggia Ma secondo Voi, quelle che leggete sono le vere opinioni di Selvaggia Lucarelli o le opinioni di… - DAFER7 : @Eu_femismo A mick jagger no le gusta esto!! - alvianoc63 : Un grande onore avere cotanto ospite da un po' di tempo da queste parti - fspino2 : @Balarm_ @britishmuseum Letto l’articolo su mick jagger; parliamoci chiaro tutti sanno che la Sicilia è bellissima… - TurboMilan1899 : @masolinismo Anello di congiunzione tra gli anellidi e mick jagger -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Jagger

Mick Jagger ha trascorso il Natale in Sicilia: ecco la foto pubblicata sui social dal cantante dei Rolling Stones, da mesi ormai in Italia.Rolling Stones, l'album che Mick Jagger non sopporta. Il leader dei Rolling Stones nel 2001 confessò di non sopportare uno degli..