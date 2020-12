Meteo Roma: previsioni per giovedì 31 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra 4°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 31 dicembre Isolate piogge nelle ore mattutine lungo la costa centro settentrionale, asciutto altrove con sole prevalente; ampi spazi di sereno anche nel pomeriggio ed in serata su gran parte della regione. Meteo Italia: previsioni per giovedì 31 dicembre Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni settentrionali, ad eccezione di qualche apertura tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio ancora nubi e schiarite ma senza fenomeni associati. In serata peggiora al nord-ovest con possibili ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra 4°C e +11°C.Lazio:per31Isolate piogge nelle ore mattutine lungo la costa centro settentrionale, asciutto altrove con sole prevalente; ampi spazi di sereno anche nel pomeriggio ed in serata su gran parte della regione.Italia:per31Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni settentrionali, ad eccezione di qualche apertura tragna e Veneto. Al pomeriggio ancora nubi e schiarite ma senza fenomeni associati. In serata peggiora al nord-ovest con possibili ...

