Meteo | nuovo ciclone ricco di piogge | sarà un Capodanno gelido

Leggi su inews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si arresta il maltempo in Italia, con ilche ben prestocondizionato da un, pronto a portare altree neve in pianura. Non c’è pace per l’Italia dal punto di vista, con la penisola pronta ad essere attaccata da uncarico die che porterà, L'articolo proviene da Inews.it.