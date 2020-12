Meteo Napoli | ancora gran maltempo per parecchi giorni

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le condizionisusaranno fortemente influenzate dal transito di perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico, che trovano energia una volta giunte nel Mediterraneo, in particolare nel Mar Tirreno. La fortissima mareggiata che si è verificata nella giornata di ieri nella costa di, è stata causata dal forte vento di libeccio, intensificato dell’eccezionale area di bassa pressione che si è formata sull’Italia con un minimo di 979 hPa nell’Adriatico settentrionale. I prossiminon avremo peralcuna ondata di freddo: la temperatura oscillerà prossima ai 10°C in durante le ore notturne tra i 12 e i 15 gradi di giorno. Nel periodo di previsione che va da mercoledì 30 dicembre a giovedì 7 gennaio, sono previste precipitazioni pressoché tutti i ...

