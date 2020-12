Meteo Mozambico – Ciclone Chalane tocca terra in Madagascar

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Mozambico

3bmeteo

Cyclone #Chalane is steadily intensifying on approach to Mozambique and could become a hurricane-equivalent (120kph) system right before landfall. The only real thing holding it back is its apparent l ...Don Carraro ha raccontato la sua esperienza: dalla laurea in medicina alla vocazione. All’incontro l’assessore Maria Grazia Frijia ...