Meteo, le previsioni per giovedì 31 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Leggera tregua dal maltempo per giovedì 31 dicembre, ultimo giorno del 2020. In particolare al Nord sarà una giornata prettamente soleggiata, con deboli nevicate sulle Alpi orientali. Possibili instabilità su Marche settentrionali, Lazio e zone appenniniche. Al Sud qualche nuvola sulla Puglia. Possibili temporali sparsi su Basilicata, Campania e Calabria al mattino e locali piogge in Sicilia.

Un Capodanno particolare e diverso dal solito, per via della pandemia. Da domani l'Italia è in zona rossa e lo sarà per l'intero weekend lungo di fine anno, con il divieto di spostamenti anche all'int ...

