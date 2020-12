METEO Italia. Inverno continua a ruggire. NEVE di Capodanno fino in pianura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) METEO SINO AL 5 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo infierisce sull’Italia, con l’Inverno che fa davvero sul serio. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalla continua discesa di correnti fredde d’estrazione artica. Questi flussi polari non fanno altro che alimentare la figura ciclonica, generando importanti contrasti una volta che si fanno strada sul Mediterraneo. Aria di nuovo più fredda tende ha scalzato quella temporaneamente più mite che era affluita negli ultimi giorni al Centro-Sud. Il maltempo si rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che sospingono i fronti perturbati che coinvolgeranno ancora, senza tregua, l’Italia. Avremo quindi ripetute fasi d’instabilità invernale anche ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020)SINO AL 5 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo infierisce sull’, con l’che fa davvero sul serio. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalladiscesa di correnti fredde d’estrazione artica. Questi flussi polari non fanno altro che alimentare la figura ciclonica, generando importanti contrasti una volta che si fanno strada sul Mediterraneo. Aria di nuovo più fredda tende ha scalzato quella temporaneamente più mite che era affluita negli ultimi giorni al Centro-Sud. Il maltempo si rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che sospingono i fronti perturbati che coinvolgeranno ancora, senza tregua, l’. Avremo quindi ripetute fasi d’instabilità invernale anche ...

