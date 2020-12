Meteo Italia al 15 Gennaio | FREDDO | NEVE da Inverno

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo andando incontro a un periodo estremamente interessante. Lo sarà fin da subito, fin dai prossimi giorni, in quanto la tempesta invernale che ha investito l’Europa – con effetti evidenti anche qui da noi – è tutt’altro che terminata. Permane un’ampia depressione polare, che continuerà a inviare impulsi d’aria fredda verso il nostro Paese. Il primo sta arrivando, il secondo giungerà nel primo fine settimana targato 2021. Aria non eccessivamente fredda, questo è vero, ma basterà a far sì che in alcune zone la quotasi spinga ben al di sotto dei 1000 metri. Guardando più in là nel tempo, la situazione è tutt’altro che statica. In atmosfera, come saprete, stanno accadendo tante cose e il Vortice Polare potrebbe letteralmente destrutturarsi. Ciò potrebbe tradursi nell’avanzata del gelo russo-siberiano in ...