Meteo Dicembre ha ribaltato le proiezioni stagionali dell’Inverno

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sconquasso2020 Ricordate gli svariati articoli di ottobre e novembre? Articoli mirati all’interpretazione dei modelli, orientati fin da subito suclimatiche tutt’altro che incoraggianti. Parlavano di Alta Pressione, dicevano che le temperature sarebbero state superiori alle medie, insomma puntavano con decisione su un Inverno anonimo. Eppure, lo ricorderete, c’erano alcuni elementi che lasciavano trapelare ben altri scenari. La Nina è senz’altro un fatto determinante, così come potrebbe esserlo il deficit di ghiaccio artico registrato lo scorso autunno. Mettiamoci il gelo siderale siberiano, laddove la copertura nevosa – altro fattore determinante per la genesi di un possente Anticiclone termico – ha raggiunto localmente livelli record. Tutti elementi ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - palermo24h : Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 30 dicembre - infoitinterno : Previsioni Meteo oggi mercoledì 30 dicembre | ALLERTA MALTEMPO - infoitinterno : Meteo a Milano: le previsioni di oggi 30 dicembre - infoitinterno : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 30 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Dicembre

Oggi è l’ultimo giorno in zona arancione. Da domani l’Italia torna zona rossa, con restrizioni sugli spostamenti e regole adottate per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del coronavirus. Dal ...Mercoledì 31 dicembre a Dosso l’ultimo saluto al 36enne morto per una malattia. Da sempre appassionato di gare: pilastro del team Mx ...