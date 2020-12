Meteo, a San Silvestro pausa illusoria. Ma poi da Capodanno cambia tutto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal giorno di Capodanno e per almeno tutto il primo weekend di gennaio l'Italia vivrà una nuova fase di maltempo che interesserà un po' tutte le regioni. Un vortice ciclonico da venerdì 1 impatterà ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal giorno die per almenoil primo weekend di gennaio l'Italia vivrà una nuova fase di maltempo che interesserà un po' tutte le regioni. Un vortice ciclonico da venerdì 1 impatterà ...

milkoscaglione : RT @Adnkronos: #Meteo: #SANSILVESTRO con PAUSA ILLUSORIA, poi BOTTO di #CAPODANNO con tanta #PIOGGIA e #NEVE in PIANURA. PREVISIONI https:/… - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Meteo: #SANSILVESTRO con PAUSA ILLUSORIA, poi BOTTO di #CAPODANNO con tanta #PIOGGIA e #NEVE in PIANURA. PREVISIONI https:/… - Adnkronos : #Meteo: #SANSILVESTRO con PAUSA ILLUSORIA, poi BOTTO di #CAPODANNO con tanta #PIOGGIA e #NEVE in PIANURA. PREVISION… - ilmeteoit : #Meteo: a #SAN #SILVESTRO solo una #TREGUA #ILLUSORIA, sarà #NUOVO #MALTEMPO a #CAPODANNO. #Occhio alla #NEVE in… - lanuovariviera : Il meteo a San Benedetto del Tronto di mercoledì 30 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo San Meteo: SAN SILVESTRO con PAUSA ILLUSORIA, poi BOTTO di CAPODANNO con tanta PIOGGIA e NEVE in PIANURA. PREVISIONI iLMeteo.it Meteo, tregua di San Silvestro ma a Capodanno torna la neve a bassa quota

Allerta meteo arancione in Campania. Ovunque si contano i danni delle bufere di vento e delle mareggiate dei giorni scorsi. Domani breve miglioramento, ma in ...

Meteo Italia – Maltempo in atto in diverse Regioni: attesa una breve tregua nelle prossime ore

Il maltempo è ancora protagonista su tante regioni d’Italia. In queste ore infatti, sono in atto numerose piogge e qualche isolato temporale su molti tratti del Centro e su parte del Sud. Rovesci sono ...

Allerta meteo arancione in Campania. Ovunque si contano i danni delle bufere di vento e delle mareggiate dei giorni scorsi. Domani breve miglioramento, ma in ...Il maltempo è ancora protagonista su tante regioni d’Italia. In queste ore infatti, sono in atto numerose piogge e qualche isolato temporale su molti tratti del Centro e su parte del Sud. Rovesci sono ...