Meteo, 2021 inizia con Torino sotto la neve (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le previsioni Meteo dicono che per Torino il primo giorno del 2021 sarà all’insegna della neve. Infatti sono previste nevicate in Piemonte e nella pianura, con accumuli tra 1 e 10 centimetri, mentre già in collina gli accumuli saranno maggiori. Anche per il 2 gennaio previsto maltempo con grosse nevicate in montagna e collina. Le massime non supereranno i 2-3°C. Nuove perturbazioni sono previste anche tra il 5 e il 6 gennaio. E anche per l’Epifania non si escludono nuove nevicate. Ecco le previsioni secondo Meteo.it sull’Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI’ 31 DICEMBRE:Nord: Cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nebbioso tra alessandrino e pavese. In tarda serata peggiorerà sulla Liguria di Levante. Venti variabili.Centro: Tempo soleggiato e cielo poco ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le previsionidicono che peril primo giorno delsarà all’insegna della. Infatti sono previste nevicate in Piemonte e nella pianura, con accumuli tra 1 e 10 centimetri, mentre già in collina gli accumuli saranno maggiori. Anche per il 2 gennaio previsto maltempo con grosse nevicate in montagna e collina. Le massime non supereranno i 2-3°C. Nuove perturbazioni sono previste anche tra il 5 e il 6 gennaio. E anche per l’Epifania non si escludono nuove nevicate. Ecco le previsioni secondo.it sull’Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI’ 31 DICEMBRE:Nord: Cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nebbioso tra alessandrino e pavese. In tarda serata peggiorerà sulla Liguria di Levante. Venti variabili.Centro: Tempo soleggiato e cielo poco ...

nuovasocieta : Meteo, 2021 inizia con Torino sotto la neve - veneto_ : RT @arpaveneto: #meteo #Capodanno #Veneto in arrivo una nuova perturbazione. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, più consistenti s… - BabboleoNews : 2021, neve in Liguria: #Arpal ha diramato un avviso #meteo per l'entroterra della regione per le prime ore del nuov… - DavideLupato : RT @arpaveneto: #meteo #Capodanno #Veneto in arrivo una nuova perturbazione. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, più consistenti s… - comunevenezia : RT @arpaveneto: #meteo #Capodanno #Veneto in arrivo una nuova perturbazione. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, più consistenti s… -