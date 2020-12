Metamorfosi Cabaret all’Argentina e Concerto di Capodanno con Abbado

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stasera a teatro segnala la rassegnaal Teatro Argentina e ildidiretto da Robertoil nuovo format che racconta Roma online, nuovo format diretto da Giorgio Barberio Corsetti e in collaborazione con Roberto Gandini, nasce per raccontare la città di Roma. Soprattutto attraverso le voci e i volti di giovani artisti, comici, autori e autrici, musicisti, rappresentanti delle realtà culturali sparsi nella città. “Quelle che in questo momento – precisa Corsetti – tengono in vita i vari contesti territoriali cittadini, con iniziative dal basso, mutualismo e cura reciproca”. A tessere le fila di questo percorso, iniziato il 23 dicembre ...