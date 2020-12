Messi ha già preso casa a Miami: un pied-à-terre da 8 milioni in un palazzo con ascensore per le auto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Messi l’ha detto in maniera piuttosto esplicita: “Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti”. Per cui, in attesa di scoprire quando e dove, i media spagnoli hanno immediatamente riportato alla luce l’acquisto che il campione argentino ha fatto un annetto fa a Miami: una casetta da 8 milioni di euro nella lussuosa Porsche Design Tower. Un condominio con poche pretese, che ha tra le altre cose un’ascensore… per le auto. La saga dell’addio di Messi al Barcellona va avanti. Ma il dettaglio dell’acquisto della casa è un gran classico delle voci di calciomercato. E per Cadena Ser l’acquisto dell’appartamento a Miami è un link forte: l’approdo ideale per la superstar sarebbe l’Inter di Beckham. Il grattacielo vista mare è stato inaugurato nel 2014 e si trova a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020)l’ha detto in maniera piuttosto esplicita: “Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti”. Per cui, in attesa di scoprire quando e dove, i media spagnoli hanno immediatamente riportato alla luce l’acquisto che il campione argentino ha fatto un annetto fa a: una casetta da 8di euro nella lussuosa Porsche Design Tower. Un condominio con poche pretese, che ha tra le altre cose un’… per le. La saga dell’addio dial Barcellona va avanti. Ma il dettaglio dell’acquisto dellaè un gran classico delle voci di calciomercato. E per Cadena Ser l’acquisto dell’appartamento aè un link forte: l’approdo ideale per la superstar sarebbe l’Inter di Beckham. Il grattacielo vista mare è stato inaugurato nel 2014 e si trova a ...

francescocipe : @campanavalerio Paradossalmente si sono messi tutti e 2 nell'angolo. Renzi nn ha nulla da perdere, la faccia la già… - napolista : #Messi ha già preso casa a Miami: un pied-à-terre da 8 milioni in un palazzo con ascensore per le auto Lui l’ha det… - Cicerinhos : @salvinimi Ammazza che gufata.. La prossima volta magari evita, così non rovini la festa al tuo partito. Già pronti… - sono_stessa : @Gianni_Gia_ A dire la verità oggi li ho messi dopo aver letto il tuo tweet... me li hai ricordati?? - Lucia53738418 : @ilaryperpochi È proprio come dici tu , gli autori si sono messi in testa di creare una coppia gay , già Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi già Coronavirus: Conte ha visto Macron 11 dicembre, da allora già 2 tamponi negativi Affaritaliani.it