Meridbulloni | chiamata alle armi per Castellammare | vertenza verso il Mise

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – La città didi Stabia si unisce nella lotta degli 81 operai dello stabilimentoe delle circa 15 famiglie dell’indotto. Alla, lanciata dal sindaco Gaetano Cimmino, risponde tutta la cittadinanza ed il caso si avviaRoma, per accedere ai tavoli di confronto del ministero dello Sviluppo Economico. Appuntamento alprogrammato per il prossimo 2 gennaio. “Stiamo puntando al governo” chiariscono i lavoratori stabiesi che questa mattina, nonostante le avversità meteorologiche, hanno iniziato il loro 13esimo giorno di presidio all’esterno della fabbrica di Corso De Gasperi. Non si ferma però neanche l’onda di solidarietà che in questi giorni ...